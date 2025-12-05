Registra DIF NL 2 mil 152 casos de menores maltratados

En Nuevo León, de enero a octubre de este año, el DIF estatal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes registraron 2 mil 152 casos

El maltrato contra los menores de edad es una realidad.

En todo México, hay 38 millones de niñas, niños y adolescentes; y de ellos, el 63% ha sufrido algún tipo de agresiones físicas o psicológicas.

En Nuevo León, de enero a octubre de este año, el DIF estatal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes registraron 2 mil 152 casos en los que se comprobó el maltrato a menores de edad.

En el mismo período, atendieron a 5 mil 651 menores.

Por abandono y trato negligente: 3 mil 483 casos

Por abuso sexual: 25.

Por explotación sexual y laboral: 7.

Por maltrato físico: 23.

Y por maltrato psicológico 126 casos.

Tras hacerse virales diversos videos de maltrato a menores, la directora del DIF NL, Gloria Bazán, y la titular de la Procuraduría del Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Verónica de Jesús Muñoz, pidieron a los ciudadanos que cuando sean testigos de un caso de violencia, lo reporten de inmediato al teléfono 075, no importa día, ni hora.

Los reportes también pueden hacerse en redes sociales de ambas autoridades, y pueden ser anónimos.

"Son actos de frustración, de impotencia de adultos, generalmente viene por problemas económicos, por problemas de pareja o, tristemente, culturalmente: a mí me pegaban, yo pego, a mí me maltrataban, yo maltrato. Romper esas cadenas es parte del trabajo que tenemos en el DIF en otras áreas con cursos de parentalidad, etcétera, pero generalmente es eso: lo tienen normalizado", dijo Bazán.

"Los casos donde se reporta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes pueden ser reportados en nuestra línea, que es la 075. Si tú lo ves, puedes llamar a esa línea y ahí lo que te van a solicitar es el nombre del niño y el domicilio donde habita, también van a solicitar el nombre del presunto agresor, y el domicilio también donde habita", explicó Muñoz.

Luego, las autoridades inician la investigación para confirmar o descartar, van al domicilio, hablan con vecinos, citan al responsable y se hace valoración psicológica.

Sobre el video donde una mujer agrede a una niña en Guadalupe, la directora del DIF dijo que lo primero fue verificar la veracidad y activar el protocolo.

"Para tratar de verificar y encontrar el domicilio donde está sucediendo esta agresión que nos tocó ver, entonces tenemos delegaciones en el DIF por todo todo el Estado, la más cercana es el primer respondiente, es la que llega primero, ¿no se esperan a que haya una llamada, una denuncia? No, inmediatamente", aclaró Bazán.

Tras la investigación, la Procuraduría hace la denuncia para que la Fiscalía de Justicia integre la carpeta para configurar el delito y proceder.

Recuerde: el maltrato a menores debe ser denunciado de modo urgente.