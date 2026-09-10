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Registra AyD 98% de efectividad en atención de reportes en agosto

Por: Carlos Nava

09 Septiembre 2026, 14:43

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Durante el mes de agosto, la paraestatal reportó que atendió más de 21,311 reportes solamente en el Área Metropollitana.

Registra AyD 98% de efectividad en atención de reportes en agosto

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) atendió el 98% de los reportes ciudadanos sobre agua potable y drenaje sanitario en menos de 48 horas durante el mes de agosto. Las cuadrillas de la institución dieron solución a un total de 21,311 incidencias registradas en la zona metropolitana.

Del total de folios procesados, 9,174 correspondieron a fallas en la red de agua potable, principalmente fugas en banquetas, vialidades y medidores, junto con labores correctivas generales.

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Por su parte, 12,137 atenciones se centraron en el drenaje sanitario, donde destacan la eliminación de obstrucciones, reparaciones en calles, reposición de tapas y brocales, así como la cancelación de descargas irregulares.

La mayor concentración de atención a reportes se registró en los municipios de Guadalupe, Juárez y San Nicolás, además de las zonas centro, sur y norponiente de Monterrey.

Agua y Drenaje

"Nuestras cuadrillas están todos los días en la calle, dando seguimiento y atendiendo las incidencias en el menor tiempo posible. Este trabajo se complementa con mantenimiento preventivo y acciones para mejorar el funcionamiento de las redes de agua potable y drenaje sanitario", afirmó Eduardo Ortegón Williamson, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

El organismo descentralizado reiteró el llamado a la población para no arrojar grasas, aceites, restos de comida ni toallitas húmedas al sistema sanitario, ya que estos materiales ocasionan severos taponamientos.

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Como parte de la estrategia preventiva, SADM mantiene la campaña Al Drenaje No, enfocada en concientizar sobre el manejo y la correcta disposición del aceite comestible usado y demás residuos dañinos.

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