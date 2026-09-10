Registra AyD 98% de efectividad en atención de reportes en agosto

Durante el mes de agosto, la paraestatal reportó que atendió más de 21,311 reportes solamente en el Área Metropollitana.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) atendió el 98% de los reportes ciudadanos sobre agua potable y drenaje sanitario en menos de 48 horas durante el mes de agosto. Las cuadrillas de la institución dieron solución a un total de 21,311 incidencias registradas en la zona metropolitana.

Del total de folios procesados, 9,174 correspondieron a fallas en la red de agua potable, principalmente fugas en banquetas, vialidades y medidores, junto con labores correctivas generales.

Por su parte, 12,137 atenciones se centraron en el drenaje sanitario, donde destacan la eliminación de obstrucciones, reparaciones en calles, reposición de tapas y brocales, así como la cancelación de descargas irregulares.

La mayor concentración de atención a reportes se registró en los municipios de Guadalupe, Juárez y San Nicolás, además de las zonas centro, sur y norponiente de Monterrey.

"Nuestras cuadrillas están todos los días en la calle, dando seguimiento y atendiendo las incidencias en el menor tiempo posible. Este trabajo se complementa con mantenimiento preventivo y acciones para mejorar el funcionamiento de las redes de agua potable y drenaje sanitario", afirmó Eduardo Ortegón Williamson, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

El organismo descentralizado reiteró el llamado a la población para no arrojar grasas, aceites, restos de comida ni toallitas húmedas al sistema sanitario, ya que estos materiales ocasionan severos taponamientos.

Como parte de la estrategia preventiva, SADM mantiene la campaña Al Drenaje No, enfocada en concientizar sobre el manejo y la correcta disposición del aceite comestible usado y demás residuos dañinos.