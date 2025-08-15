Registra avance significativo Cuartel General de Fuerza Civil

El edificio táctico presenta un 90 por ciento de progreso, mientras que en el edificio principal ya se han levantado 14 de los 20 pisos proyectados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A un año y cinco meses de iniciar construcción, el nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, ubicado sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Loma Larga, registra un avance significativo.

El edificio táctico presenta un 90 por ciento de progreso, mientras que en el edificio principal ya se han levantado 14 de los 20 pisos proyectados.

Durante un recorrido por las instalaciones, el gobernador Samuel García informó que se prevé que la obra concluya en 2026 y destacó que el inmueble será sede de las mesas de seguridad rumbo al Mundial de la FIFA.

“Tiene que estar listo para el año que entra porque aquí van a hacer las mesas de seguridad rumbo a FIFA. Aquí va a estar además el C5, el nuevo C5, el nuevo SINTRAM, la Nueva División Ambiental y casi mil elementos de la policía, el área administrativa, táctica y de estrategia”, dijo García Sepúlveda.

Especificamente, el edificio táctico contará con un estacionamiento para 365 vehículos, comedor con capacidad para 300 personas, stand de tiro, polvorín y área de estacionamiento para unidades blindadas.

Por su parte, el edificio principal albergará distintas dependencias de seguridad y gobierno, entre ellas el nuevo C5, el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano, la nueva División Ambiental, así como las áreas operativas, administrativas y estratégicas para mil policías de la corporación.

“La Nueva Fuerza Civil se lo tiene bien merecido. Ayer la presidenta confirmó lo dicho, que en Nuevo León es en donde más se ha reducido homicidios y delitos de los últimos 10 años”, agregó.