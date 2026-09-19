Registra 79% de avance el mantenimiento a la red eléctrica de NL

Se prevé que las labores continúen a lo largo de septiembre, octubre y noviembre hasta completar la meta programada de renovación

Para asegurar un suministro eléctrico confiable, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejecuta un programa extraordinario de mantenimiento y modernización de la infraestructura en el estado de Nuevo León.

El plan comenzó entre junio y julio tras una revisión técnica a 519 circuitos en el Área Metropolitana de Monterrey, en la que participó personal especializado proveniente de distintas regiones del país.

Con corte al 11 de septiembre, los trabajos registran un avance general del 79 %, y se prevé que las labores continúen a lo largo de septiembre, octubre y noviembre hasta completar la meta programada.

Así se ha trababajado

Las intervenciones contemplan la renovación técnica de diversos componentes aéreos y subterráneos de la red de distribución. Hasta el momento, las cuadrillas operativas han alcanzado los siguientes resultados:

Sustitución de postería y componentes: Se reemplazaron 942 postes, 3,208 aisladores y 1,038 herrajes que presentaban daños.

Control de vegetación: Se realizaron labores de poda preventiva en 31,157 árboles cercanos a líneas de media y baja tensión para evitar interrupciones en el servicio.

Normalización de subestaciones: De 42 interruptores fuera de servicio, 38 ya han sido normalizados, sumado a la revisión de 194 esquemas de protección operativa.

Líneas de subtransmisión y redes subterráneas: Se concretaron 2,215 trabajos prioritarios en líneas de subtransmisión (82 % de avance) y se rehabilitaron 60 troncales subterráneas en las salidas de las subestaciones.

Refuerzo inmediato de la capacidad

Para responder a la demanda energética mientras concluyen los trabajos permanentes, la CFE puso en marcha en julio tres subestaciones móviles ubicadas estratégicamente en Juárez Norte, Real de Palmas y Valle del Roble.

Asimismo, la CFE reiteró su disposición para realizar recorridos técnicos de supervisión en conjunto con autoridades locales y representantes de los sectores productivos de la región, reafirmando el compromiso de consolidar una infraestructura eléctrica más robusta para los hogares y la actividad económica de Nuevo León.