Regios ya practican para explicar cómo preparar la carne asada

Nuevo León se convierte en sede del Mundial 2026, y más turistas llegarán al estado para apoyar a sus equipos.
Visitantes de todas partes, pero principalmente coreanos, japoneses, suecos y tunecinos.
Y claro que los regios, tenemos que enseñarle nuestras tradiciones, pero y cómo lo vamos a explicar.
Si bien las fotos o la mímica sirven, aunque otros ya comienzan a practicar su inglés.
Los regios harán hasta lo imposible para invitarles un buen corte de carne a los extranjeros quienes disfrutarán del buen sazón.
Y si aún no sabes cómo decirlo no te preocupes aquí en Info7 te ayudamos: This is carne asada from Nuevo León, a typical dish that you're going to love (Esta es la carne asada de Nuevo León una comida típica que te va a encantar).