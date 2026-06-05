Regios ya practican para explicar cómo preparar la carne asada

Por: Danea Lázaro 04 Junio 2026, 09:48 Compartir

Visitantes de otros países estarán llegando a la ciudad para la fiesta futbolera, pero también para degustar los platillos típicos como la carne asada

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Visitantes de todas partes, pero principalmente coreanos, japoneses, suecos y tunecinos. Y claro que los regios, tenemos que enseñarle nuestras tradiciones, pero y cómo lo vamos a explicar. Si bien las fotos o la mímica sirven, aunque otros ya comienzan a practicar su inglés. Los regios harán hasta lo imposible para invitarles un buen corte de carne a los extranjeros quienes disfrutarán del buen sazón. Y si aún no sabes cómo decirlo no te preocupes aquí en Info7 te ayudamos: This is carne asada from Nuevo León, a typical dish that you're going to love (Esta es la carne asada de Nuevo León una comida típica que te va a encantar).





