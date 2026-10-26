Regios viven color y tradición con el desfile de Calaveras

El recorrido reunió a alrededor de 80 comparsas, que inundaron las calles con música y carros alegóricos dedicados a enaltecer el Día de Muertos

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El corazón de la capital regia vibró con color, cultura y tradición durante la celebración de la séptima edición del desfile de Calaveras “Regios hasta los Tuétanos”, llevado a cabo este domingo a partir de las 16:00 horas.

El recorrido reunió a alrededor de 80 comparsas, que inundaron las calles del centro de la ciudad con expresiones artísticas, música en vivo y vistosos carros alegóricos dedicados a enaltecer las festividades del Día de Muertos.

El evento, organizado por Jardines de Juan Pablo, formó parte de la programación oficial del Festival Internacional de Santa Lucía 2026.

De acuerdo con los organizadores, esta colaboración entre ambas plataformas buscó ampliar la oferta cultural en el estado de Nuevo León y acercar las raíces de las tradiciones mexicanas a las nuevas generaciones.

Este desfile nace el 2018 como una iniciativa de responsabilidad social para fomentar la preservación de las costumbres nacionales, la promoción de la convivencia familiar y el fortalecimiento de la identidad regiomontana.

Al respecto, Victoria Kuhne, presidenta del Patronato del Festival Internacional de Santa Lucía, destacó que esta colaboración entre ambas celebraciones representa una gran oportunidad para reunir diversas expresiones culturales en el espacio público y compartirlas con toda la comunidad.

Dentro de la programación del festival, la Explanada de los Héroes fue escenario de una función especial de la película Coco con orquesta sinfónica en vivo. La lluvia se sumó como invitada a la velada, sin restar entusiasmo a las familias que disfrutaron del evento.