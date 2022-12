Regios son sorprendidos por un oso y le invitan una 'cheve'

Padre e hijo que convivían en una cabaña de Nuevo León tuvieron una visita especial cuando un oso llegó a buscar comida, pero ellos le ofrecieron cerveza

Por: Patricia Agüero

Diciembre 08, 2022, 16:30

Una vez más los osos vuelven a ser protagonistas en Nuevo León, pero en esta ocasión el avistamiento no se registró en una zona residencial como venía ocurriendo.



En un video que fue compartido en redes sociales, padre e hijo que se encontraban conviviendo en una cabaña fueron sorprendidos por un oso.



Aunque no se especifica el lugar en donde ocurrieron los hechos, se puede ver que es en una zona montañosa.



El oso se levanta sobre una mesa de madera en donde se encontraban los hombres y agarra con su hocico un recipiente en busca de comida, en ese momento el padre entabla una conversación con el ejemplar.



'Oye güey estamos pisteando a toda m... qué vienes a hacer aquí con nosotros, con mi hijo y conmigo', se escucha decir al padre del joven mientras el oso se aleja con el recipiente.



Mientras tanto, el hijo que saluda al oso trata de permanecer quieto para evitar que el animal se asuste o los pueda atacar, tal como lo recomienda Protección Civil de Nuevo León.



Sin embargo, el padre continúa hablando y admirando la presencia del oso, pero cuando el oso regresa en búsqueda de comida, su hijo le pide a su padre no moverse.



'Hey, ya no hay cheve ahí güey, las cheves están abajo', dice la persona que está grabando, pero su hijo le insiste en que ya no le hable, que lo deje tranquilo.



El oso brinca a la mesa y se acerca tanto al joven y al padre quienes evitaron hacer movimientos bruscos y también dejaron de hablar para evitar un posible ataque.



Finalmente el oso se baja de la mesa y se aleja del lugar en donde estaban conviviendo padre e hijo.