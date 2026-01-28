Regios solidarios reparten café y pan afuera de hospitales

Ante las bajas temperaturas, ciudadanos se organizaron para acudir a hospitales en donde entregaron café y comidas a los familiares de pacientes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La madrugada y las bajas temperaturas no detuvieron a ciudadanos y empresarios regiomontanos que decidieron salir a las calles para llevar café, chocolate caliente y pan afuera de hospitales, donde decenas de personas pasan la noche esperando noticias de sus familiares.

Desde la colonia San Blas, en el municipio de García, Martha Espinoza se organizó junto con su familia, vecinas y familiares al notar el intenso frío.

La familia Espinoza inició su recorrido en la Clínica 17 y continuaría hacia el Hospital Universitario, dividiendo lo que llevaban para poder apoyar en más de un punto.

“Siempre tratamos de dividirnos lo que traemos en dos o tres clínicas, para que alcance para más gente. Ha venido muchísima gente por un pedacito de pan, por un café. La gente es muy agradecida y eso nos deja muchas bendiciones”, indicó Martha Espinoza.

A esta labor solidaria se sumaron empresarios regiomontanos del Grupo Alme, quienes junto con colaboradores de una cadena de restaurantes se organizaron para repartir café, tacos y pan.

“Somos una cadena de restaurantes de San Pedro y, con los compañeros, venimos a apoyar a la gente que tiene a sus familiares internados”, mencionó Jorge David.

Señaló que el apoyo surge al recordar experiencias propias dentro de hospitales.

“A mí también me ha tocado estar aquí con un familiar internado, con frío, lluvia o calor. Uno sabe lo que se siente”.

Acciones que buscan acompañar, alimentar y dar un poco de alivio a quienes atraviesan largas horas de espera, demostrando que, incluso en las madrugadas más frías, la solidaridad de los regiomontanos sigue presente.