Regios se protegen con vacunas contra influenza y Covid

Comenzó la temporada de frío y los regiomontanos aprovechan las jornadas de vacunación que implementan los distintos niveles de gobierno en Monterrey para evitar padecer de influenza y Covid-19.

Este martes el ayuntamiento de Monterrey, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano, llevaron la jornada de vacunación a la colonia Residencial La Hacienda y los vecinos se levantaron de las sillas para formarse y recibir el biológico.

“Se está vacunando a todas las edades, eso es bien importante; no sólo al adulto mayor, al niño y ese es un tema muy importante”, dijo la titular de Desarrollo Humano, Karina Barrón.

La Jornada de Vacunación contra la Influenza y el Covid-19, se realizó en el parque del Cortijo y se invitó a la ciudadanía a seguir las redes sociales del ayuntamiento de Monterrey para conocer las colonias y los horarios donde seguirá la jornada.

“Mañana tenemos Tierra y Libertad, el día jueves en Sierra Alta y lo que es el viernes en La Herradura”, adelantó el secretario de salud de Monterrey, Ricardo de la Rocha.

Y entre los asistentes, nos encontramos a niños como Sebastián, quien ya sabe la importancia de vacunarnos.

“Es muy bueno vacunarse para que, si te enfermas no te va a afectar tanto; No, a veces me he caído y me ha dolido un buen y es peor las raspadas que la vacuna; hola niños los invito a vacunarse para que no les pase nada y, no pasa nada y no lloren ni nada”

Así como Sebastián en esta temporada invernal todos digámosle sí a la vacunación.

