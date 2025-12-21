Regios se preparan con masa e ingredientes para tamales

Las hojas para los tamales, carne, pollo y queso están próximos a bajar de precio, por lo que ya va siendo el momento para hacerse con estos ingredientes

Faltan solo un par de días para que millones de mexicanos celebren la Nochebuena y Navidad y una parte esencial son los tamales, que no pueden faltar en cualquier cena regia tradicional,

Con esto en mente, miles de personas comenzaron a llegar desde hace algunos días al famoso Mesón Estrella, uno de los puntos más famosos para hacerse con ingredientes de calidad a un buen precio.

“Sí, Sí. Gracias a Dios. Ya la gente están viniendo a comprar lo que sea por los tamales. ¿A quién le estamos vendiendo en Chile? Cascabel, de Zacatecas. A 110 por kilo estamos dando ya el mayor. Ya es otro precio más que le tenemos a la gente", comentó un comerciante.

Como es de esperar, las hojas para los tamales, carne, pollo y queso están próximos a bajar de precio, por lo que ya va siendo el momento para hacerse con estos ingredientes.

El señor Javier González, dueño de un tradicional molino para nixtamal en la colonia Independencia, compartió que el precio de la masa es de $25 pesos el kilo, siendo la "masa quebrada" la que más le solicitan.

“Pues ahorita, la tradición es la quebrada para los tamales. Con cuatro kilos de masa sale una vaporera como de diez, 12 docenas de tamales. Y esos cuatro kilos de masa es un kilo de manteca”

Si usted aún no sabe que preparar para esta cena de Noche Buena, siempre los tamales serán una opción económica y deliciosa.