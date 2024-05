Regios se olvidan de las serenatas para el Día de las Madres

Los tiempos en donde estaba lleno de músicos la calzada Madero la noche del nueve de mayo, previo al Día de las Madres, ya se acabaron; ahora los regiomontanos prefieren las redes sociales para contratar el talento local, como el Trío Talismán, sin embargo, lo que antes era un punto emblemático, ahora luce vacío.

“Ya, realmente, de un cien por ciento no queda ni un diez por ciento, por qué, porque se ha perdido la tradición, será por la inseguridad, o porque ya todo se maneja por las redes sociales”, comentó Héctor Reynosa, integrante del Trío Talismán.

Héctor, Roberto y Felipe, son el Trío Talismán y para recordar los viejos tiempos se estacionaron en la calzada Madero y avenida Cuauhtémoc, pero sólo duraron 20 minutos, pues la calle estuvo vacía; las personas ya no llegan a contratar músicos, algo que Óscar, del fara fara Los Únicos de Linares, también resienten.

“Ya no es como antes de que dabas una serenata y otra y otra y ya no; ahí estás viendo, que no hay ni una, nosotros gracias a Dios dimos una, pero muchos, el nueve, no hay, ya no sé, se está perdiendo la tradición”.

Desde hace 10 años que la calzada Madero, las avenidas Cuauhtémoc, Pino Suárez y Colón, dejaron de llenarse con músicos y, sobre todo, hijos, que quieren llevar serenata a sus mamás, ahora las calles lucen solitarias y los músicos piden no olvidar este punto emblemático de la música de Monterrey.

“Desde la cigarrega hasta la Y Griega, era una situación hermosa, por qué, había marimba, había norteño, todos trabajábamos, era así de gente”, recuerda Héctor.

Este 10 de mayo, el Trío Talismán tendrá al menos cinco compromisos, pero todos de ellos, fueron conseguidos por las redes sociales, ya en la zona de la calzada Madero, no se ven personas que lleguen.

Óscar Ramírez, seguirá en la esquina de Reforma y Cuauhtémoc, donde pide que no dejen desaparecer esta zona emblemática, en donde iniciaron grupos como Los Rancheritos, Los Invasores de Nuevo León o Los Cardenales.

“Aquí están los músicos, este es el área de la música norteña, aquí es donde empezó la música norteña”, finalizó, Óscar.





