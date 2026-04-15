Regios realizan activación, por el Parkinson

Pacientes y familias participaron en “Movimientos de Esperanza”, una jornada de activación, arte y convivencia para visibilizar la enfermedad y promover apoyo

El pasado 11 de abril se conmemoró el Día Mundial del Parkinson.

Y pacientes de esta enfermedad hicieron una activación.

La Asociación "ANEP Parkinson Monterrey" reunió a decenas de regios que padecen este trastorno neurodegenerativo, que mata las neuronas y afecta la coordinación del movimiento.

Ellas y ellos compartieron el baile, el arte, aprendieron técnicas para controlar algunos síntomas de la enfermedad y, sobre todo, convivieron con sus familias y compañeros.

"Movimientos de Esperanza" es una convivencia creativa para familias en el camino del Parkinson 2026.

En ellas y ellos, la activación muscular es un ejemplo a seguir.

Este año, la petición fue: “No pedimos la luna, pedimos la cura”.