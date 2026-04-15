Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones

Mientras regios erogan en promedio 20 pesos por metro cúbico, concesionarios agropecuarios, entre ellos políticos, pagan apenas 2 centavos

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Mientras los usuarios residenciales de Nuevo León pagan altas tarifas de agua, que se actualizan constantemente conforme a la inflación y otros cargos, un selecto grupo de políticos y empresarios goza de una situación opuesta: aprovechan grandes cantidades del recurso a precios irrisorios que, además, ¡nunca aumentan!

De acuerdo con el tabulador de tarifas más reciente de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), una familia regia paga hasta 1,000 veces más por el metro cúbico de agua que lo que eroga un “concesionario agrícola”, como el alcalde de Cerralvo, Nuevo León, Baltazar Martínez, quien cuenta con una de estas concesiones, originalmente creadas para campesinos de bajos recursos que, en teoría, utilizan el agua para producir alimentos.

Ante esta situación, expertos, activistas y diputados locales han llamado a frenar lo que técnicamente se conoce como “acaparamiento barato” de las aguas nacionales, ya que, señalan, en casos como el del alcalde Martínez, el espíritu de estas concesiones “se ha pervertido”.

Incluso, la activista Liliana Flores Benavides pidió retirar las concesiones a quienes hagan un uso indebido de las mismas.

Diferencia abismal

De acuerdo con el tabulador de abril de AyD, el precio promedio del metro cúbico (m³) de agua —considerando un consumo de 20 metros cúbicos al mes— es de $20.55 pesos, incluyendo cargos como drenaje y saneamiento, lo que representa un gasto anual de $4,932 pesos.

Si una familia consumiera, por ejemplo, el volumen concesionado al alcalde Baltazar Martínez —32,500 m³ al año—, tendría que pagar $667,872 pesos anuales, es decir, hasta 1,000 veces más de lo que él paga actualmente, que es apenas $650 pesos.

De igual forma, si se aplicaran estas tarifas al volumen de agua concesionado a la diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero —838,592 m³ anuales—, el pago ascendería a $17 millones 233,056 pesos al año, lo que representa hasta 30,000 veces más de lo que actualmente cubre, ya que únicamente paga alrededor de $650 pesos anuales por la concesión.

Y es que las concesiones agrícolas, al igual que las pecuarias, únicamente pagan por la renovación del título cada 10 años, con un costo actual de $6,492 pesos, equivalente a un promedio anual de $650 pesos.

“Acaparamiento barato”

En entrevista, el experto en materia hídrica, Santos Sáenz, explicó que existe una práctica conocida como “acaparamiento barato”, mediante la cual algunas personas acumularon múltiples títulos de concesión para el aprovechamiento del agua.

No obstante, destacó que con las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley Federal de Derechos, aprobadas en diciembre pasado, esta práctica deberá cambiar, ya que ahora se exige acreditar el uso de las concesiones de manera periódica ante la Conagua.

“Había un fenómeno que se llamaba acaparamiento barato, que consistía en adquirir concesiones aunque no se utilizaran de inmediato, con la intención de conservarlas como un activo a futuro”, explicó.

“Con la nueva ley, quien tenga concesiones deberá demostrar su uso y renovarlas conforme a los nuevos lineamientos ante la Conagua”, añadió.

Por su parte, la activista Liliana Flores Benavides señaló que cada caso debe analizarse de manera individual y que se deben revocar las concesiones donde se detecten abusos.