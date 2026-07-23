Regios mitigan altas temperaturas para evitar golpe de calor

Algunos con ayuda de gorras, sombrillas, blusas de manga larga para cubrirse del sol, es como algunos mitigan esta sofocante temperatura.

La temporada de calor continúa en el estado, con el termómetro superando los 37 grados, y alcanzando cesaciones térmicas de hasta 40 grados.

Sin embargo, para los nuevoleonenses el calor, no ha sido una excusa para parar sus actividades.

Algunos con ayuda de gorras, sombrillas, blusas de manga larga o hasta accesorios improvisados para cubrirse del sol, es como algunos mitigan esta sofocante temperatura.

“El calor no pues está muy fuerte”



“Qué se tapen si está muy fuerte el sol ustedes como lo están sintiendo bien fuerte, tiene algún ventilador o algo si ahí tengo uno de llavero”



“Bastante el calor de la parrilla, y como me estás haciendo para aguantar, pues tomando solito puro, suero y agua”.

En el centro de Monterrey, las personas optan por permanecer bajo la sombra y siempre estarse hidratando, sobre todo aquellos quienes trabajan bajo el sol o frente a una parrilla

Como el señor Víctor que, aunque en su puesto cuente con un ventilador, prefiere mejor no encenderlo por el aire caliente.

"Sí, pero no lo puedo prender porque estaré aire caliente, aunque tenga abanico, aunque tenga abanico aquí nomás con pura agua pura agüita así a la gente que va saliendo de sus casas que les dice que se traiga su paraguas su gorra se recomienda un paraguas nada más y una gorra para taparse el sol, porque si está fuerte”



Las altas temperaturas pueden ocasionar mareos y sed extrema, principales síntomas de un golpe de calor.

Para evitar es importante:



Mantenerse hidratado (con agua o sueros hidratantes)

Utilizar gorra y sombrilla

Utilizar bloqueador solar

Cortar, ropa, clara y ligera, de preferencia de manga larga

Mantenerse bajo la sombra

Ante cualquier síntoma de mareo reportarlo, para recibir atención