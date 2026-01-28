Regios desafían al frío y se ejercitan en Fundidora

Algunos en solitario y otros en familia, pero hicieron ejercicio corriendo, o pasearon en bicicleta, patines, patineta, y los más chicos en triciclo.

Los regios desafiaron la gélida temperatura y se ejercitaron en el Parque Fundidora.

Algunos en solitario y otros en familia, pero hicieron ejercicio corriendo, o pasearon en bicicleta, patines, patineta, "patín del diablo”, y los más chicos lo hicieron en triciclo.

La familia Rangel fue una de ellas: cuatro de los hijos se pasearon en ruedas.

El sol ayudó un poco, pero la temperatura congelante como quiera se sintió.

En la pista, disfrutaron de este día, aprovechando que los menores no fueron a clases y que el papá se tomó el día.

Otros regios fueron captados corriendo, y practicaron sus rutinas con la misma disciplina como si estuvieran en un maratón.

No les importó que el viento estuviera soplando.