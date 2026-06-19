Regios combaten el calor extremo de hasta 47 grados

Este jueves, habitantes de la zona metropolitana de Monterrey enfrentaron una intensa ola de calor con temperaturas máximas que superaron ampliamente los 40 °C y sensación térmica que pudo acercarse a los 47 °C, en medio de cielo despejado y ambiente sofocante.
La jornada se caracterizó por un ambiente seco, escasa probabilidad de lluvia y cielos mayormente despejados, lo que ha llevado a que los regiomontanos busquen alivio con todo lo que tienen a mano, desde nieves y hielos, hasta agua fría y refrescos de cola para sobrellevar las horas de mayor insolación.
El día arrancó caluroso desde temprano, con temperaturas altas desde la mañana, y conforme avanzó la tarde el termómetro continuó en ascenso.
Las autoridades han señalado que este fuerte calor responde a una masa de aire cálido que domina la región, con índices de humedad que incrementan la sensación de bochorno.
En varios puntos de la ciudad se observa a personas hidratándose en la vía pública, buscando sombra o comprando bebidas y nieves para soportar el ambiente intenso.
Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, consumir abundantes líquidos y tomar descansos frecuentes, sobre todo para adultos mayores y niños, ante el riesgo de golpes de calor.