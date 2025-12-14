Regios colapsan avenidas durante épocas navideñas

Automovilistas quedan hasta dos horas atrapados durante esta temporada navideña, lo que ocasiona tráfico vehicular en las zonas concurridas

Durante las fechas decembrinas, Monterrey enfrenta un serio colapso vial derivado del aumento en la movilidad por compras, reuniones y actividades propias de la temporada.

Uno de los puntos más conflictivos se registra en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Pablo González Garza, además de avenidas aledañas como Insurgentes y Fleteros, debido a la gran presencia de flujo vehicular.

La situación se agrava en las inmediaciones de Galerías Monterrey, donde la alta afluencia de personas que ingresan a la plaza comercial provoca largas filas para entrar y salir de los estacionamientos, generando bloqueos parciales en los carriles, reduce la velocidad del tránsito y ocasiona que automovilistas queden atrapados durante largos periodos, como fue recientemente en donde se denunció qué para salir de la zona tuvieron que esperar hasta dos horas.

La falta de una mejor regulación del tráfico en los accesos a la plaza y el incremento natural de vehículos en diciembre convierten esta zona en un punto crítico, evidenciando la necesidad de operativos viales y alternativas de movilidad para reducir el impacto durante esta temporada.