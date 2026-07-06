Regios alentaron hasta el final en el México vs Inglaterra

Desde temprana hora del domingo, miles de regiomontanos comenzaron a abarrotar distintos puntos de la ciudad para seguir la transmisión del partido

La Selección Mexicana dejó el alma en la cancha y los aficionados vibraron con cada jugada. Aunque el Tricolor no logró avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su complicado encuentro de octavos de final ante Inglaterra, el equipo se despidió con la frente en alto.

En Monterrey, el respaldo fue total e incondicional. Desde temprana hora del domingo, miles de regiomontanos comenzaron a abarrotar distintos puntos de la ciudad para seguir la transmisión del partido.

La Macroplaza, frente a la Explanada de los Héroes; el Pabellón del Parque del Agua y el Monterrey FIFA Fan Festival, en Parque Fundidora, se transformaron en auténticas fiestas populares en torno al futbol mundial.

Los espacios se pintaron de verde y congregaron a familias enteras que se unieron con un solo propósito: alentar a una Selección Nacional que buscaba hacer historia y asegurar su anhelado pase a los cuartos de final.

Pese a la intensa expectativa y al nerviosismo generado por la reprogramación de última hora debido a las condiciones climatológicas en la sede del encuentro, la marea verde demostró un comportamiento ejemplar en Nuevo León.

Los asistentes vivieron la justa deportiva de manera pacífica y ordenada, con una emoción desbordante que contagió a chicos y grandes.

Aunque el resultado final puso fin al sueño mundialista en la cancha, el aliento de los regios nunca cesó, demostrando que, para la afición, el esfuerzo y la entrega de esta selección ya la hicieron ganadora.

En NL reportan saldo blanco

Las autoridades estatales reportaron saldo blanco tras la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al concluir el encuentro de octavos de final, elementos de Fuerza Civil confirmaron que no se registraron incidentes de seguridad de relevancia en puntos estratégicos como la Macroplaza y el FIFA Fan Festival de Parque Fundidora, donde miles de aficionados se concentraron de manera pacífica.

“Termina el partido de la Selección Mexicana. Hasta el momento se reportan cero incidentes relevantes de seguridad en la Macroplaza, Fan Fest y demás puntos de reunión”, informó Fuerza Civil.

Incluso, al finalizar la transmisión del encuentro, se observó a grupos de aficionados recolectando basura en la Explanada de los Héroes, en una muestra de civismo y responsabilidad ciudadana.

Por su parte, las corporaciones de Protección Civil estatal y municipales reportaron únicamente atenciones menores durante la jornada mundialista. En los distintos puntos de concentración masiva se brindó apoyo a personas con malestares leves y se atendió un caso de golpe de calor derivado de las altas temperaturas que se registraron en la zona metropolitana de Monterrey.