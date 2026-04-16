Regiomontanos no están de acuerdo en el aumento a la tortilla

Por: Danea Lázaro 15 Abril 2026, 06:42 Compartir

Uno de los productos básicos en la mesa de las familias mexicanas, ahora tendrá que ser reducido o bien regulado su consumo.

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El kilo de tortillas en Nuevo León alcanzará a partir de este miércoles los 30 pesos, tarifa que para miles de ciudadanos es excesiva.



"Pues los tortilleros que se la bañan, puede ser el alimento básico de mexicano, pues claro lo que está mal".



"25 el kilo, y ahora con cuatro pesos, 30 pesos 30, y con él aparecer en su casa carito, porque si se gasta".



El decreto surgió a raíz del aumento de precios en materias primas y ahora el bolsillo de los regiomontanos también sufrirá las consecuencias. "Son demasiado caros; la verdad, no completamos con el sueldo". Para muchos, uno de los productos básicos en la mesa de las familias mexicanas, ahora tendrá que ser reducido o bien regulado su consumo.



“Yo estoy ganando muy poco, la verdad, y con este momento, pues voy a quedar igual, andar batallando doble trabajo, no hay de otra”.

“Por lo aumento, y pues ya compres medio en vez de kilo”.