Regiomontanos aprovechan al máximo el 'Buen Fin'

Estas ofertas son motivo para generar convivencia entre las familias, mientras aprovechan los descuentos ofertados por los comercios

Ha llegado el tercer del "Buen Fin" 2025 y los regiomontanos lo aprovecharon para darse vuelta por las tiendas del centro de Monterrey y aprovechar las ofertas.

Dentro de la calle Morelos, se veía una alta frecuencia de personas entrando y saliendo de las tiendas con bolsas y cajas, la mayoría buscando ropa

"Pues principalmente ropa, zapatos, es lo que andamos aprovechando" comentó un comprador.

Así mismo, las familias lo aprovecharon como un día de paseo entre ellos, aunque no desaprovecharon para realizar unas compras.

"Pues vengo con la familia completa, así que no tanto un Buen Fin... Aprovechamos para comprar tachones ya qué ellos juegan fútbol".

En cuestión de la vialidad, se ve la presencia de elementos de tránsito para agilizar el pasar de los carros, ya que algunos buscan estacionamiento para poder entrar a las tiendas, por lo que en ocasiones se ve alentada la vialidad.

Con algunas días más por celebrarse, el Buen Fin sigue siendo una oportunidad para la convivencia en familia en Monterrey.