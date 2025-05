Regio salva a trailero de morir calcinado en accidente carretero

Un trailero originario de Apodaca es señalado como un 'Héroe sin Capa' por haber salvado a un colega de morir quemado tras un accidente carretero.

Los hechos se registraron este jueves alrededor de las 04:45 horas en la carretera Tampico-Cd. Victoria Km 6 después del Libramiento de González.

En entrevista exclusiva para INFO7, Juan Cortés, narró cómo ocurrió el accidente y cómo salvó al conductor del otro tráiler.

Juan relató que fue testigo del momento en que un vehículo lo rebasó y, según los movimientos, cree que el conductor iba dormitando, se alejó unos 200 metros y se fue hacia el otro carril en donde el otro operador del tráiler intentó esquivarlo, pero terminó impactándolo. Por el choque se incendió el diésel y el tráiler terminó volcado a un costado de la carretera e incendiándose.

El conductor del vehículo también se salió del camino y terminó destrozado. El conductor que viajaba solo perdió la vida.

En cuando al operador del tráiler accidentado salió por su propia cuenta de su unidad. En este momento, José ya había ido a ayudarlo, pero desorientado y con las piernas fracturadas, el operador cayó en medio de las llamas.

"Yo me acerqué por él, pero era mucho calor y me alejé un poco. Como vi que ya no se movió, me regresé para jalarlo del brazo y quitarlo del fuego", relató José, quien también arriesgó su vida, pero fue más su valentía por ayudar.

El momento quedó captado por la cámara de seguridad de la unidad de Juan, también conocido como 'Flaco'.

En las imágenes se puede ver a la unidad volcada al costado de la carretera incendiándose. Sin pensarlo dos veces, Juan detiene su tráiler y se baja rápidamente para ayudar.

Después de sacarlo de las llamas, Juan decidió cargar a su colega hasta llevarlo al frente de su unidad, en donde con sus propios medios y con una colchita que su hija le había regalado ese día, lo entablilló, ya que se dio cuenta de que tenía las dos piernas fracturadas.

Juan señaló que buscaba hacerle varias preguntas al operador para conocer su nivel de conciencia y dijo que en todo momento se encontraba tranquilo.

Finalmente, se detuvieron otros transportistas detrás de él y se bajaron para buscar ayudar y llamaron al número de emergencias y finalmente llegó una ambulancia para brindar los primeros auxilios a la víctima.

El operador del tráiler accidentado fue identificado como Delfino de 28 años de edad y originario de Veracruz. Había salido de Monterrey hacia Tihuatlán, Veracruz.

Sufrió quemaduras de primer grado en los brazos y cuello, así como las piernas fracturadas, mientras que Juan solo sufrió ardor en los brazos y cuello, pero se encuentra fuera de peligro.

UN HÉROE SIN CAPA

Juan Cortés es originario de Apodaca, lleva 24 años trabajando de trailero y, como dice, afortunadamente nunca ha tenido ningún accidente, pero sí ha visto muchos.

Lo que lo llevó a bajarse para auxiliar al otro operador tras ser testigo del accidente, es que pensó: "pude haber sido yo", por eso lo ayudó para que el hombre pudiera regresar con su familia.

Señala que le da tristeza que otros colegas que iban pasando por la carretera y eran testigos del accidente no se hubieran detenido para ayudarlos y solo dos compañeros lo hicieron quienes llamaron a emergencias.

"El que no lo hagan es algo que yo entiendo, aunque creo que es solo por falta de información, me refiero a qué pasa si hay un incendio o el tipo de carga", expresó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Juan hace un acto heroico. En otra ocasión relató que retiró de la carretera Puebla-Orizaba un full de cajas (doble semirremolque) que estaban desganchadas en el carril de alta velocidad porque se habían robado solo la cabina.

Sobre ser llamado "Héroe sin Capa", dijo en entrevista lo siguiente:

"No creo que sea nada de eso, más bien creo que solo es una etiqueta. Según nuestras acciones nos juzgará la gente y basándose en eso decidirán qué etiqueta ponernos. "Más bien hice algo por alguien, algo que me gustaría que alguien haga por mí si algún día fuera necesario", expresó Juan.

