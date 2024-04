Regio engañó a tapatía que criticó Monterrey...¿Despechada?

La tapatía reapareció en su cuenta de TikTok después de haber cerrado su cuenta para explicar porqué arremetió contra los regios y dice que ya no los odia

La semana pasada Ale Maravilla, originaria del estado de Jalisco, se hizo viral por criticar la ciudad de Monterrey y a los regios, a quienes llamó feos.

Como era de esperarse, su video publicado en TikTok, mismo que ya no se encuentra en dicha plataforma, causó la indignación de los regios que no tardaron en manifestarse, incluso la 'bautizaron' como #LadyTortaAhogada, provocando que la mujer cerrara su cuenta.

Sin embargo, regresó para explicarle a sus detractores por qué se expresó de esa manera contra los regios, dejando ver que todo se debió a un 'mal de amores'.

La mujer comenzó señalando que no le importa la 'carrilla', pero pidió a los usuarios que se calmaran.

'Estaba ardilla'.

Alejandra explicó que el video lo grabó hace un año y que lo hizo porque estaba 'ardilla' (ardida).

"Yo estaba ardilla porque un perro teibolero, que además horroroso el cab, yo no sé qué me pasó, fue mi momento más humilde de la vida, pues me rompió el corazón", explicó la mujer.

Te puede interesar: Tapatía critica a regios: ¿por qué son tan ma...?

Y agregó que ella había amado Monterrey, pero ahora lo odiaba tras su amarga experiencia con un regio.

"Yo estaba traumada con este perro teibolero, contexto: los perros teiboleros son los que tienen pareja y ahí andan de pir...Entonces este perro teibolero regio, hediondo y feo, pues me rompió mi corazón", relató.

En este contexto, y después de ver un video en donde una abogada regia pronunció mal el nombre de la ciudada de Zapopan, Ale Maravilla decidió despotricar en un video contra los regios porque en ese momento los odiaba.

La mujer resaltó que todo lo que dijo contra la ciudad y los regios no fue mentira, pero si tanto les afectó, les sugirió que fueran a terapia.

"Lo que dije no es mentira, así que tampoco anden de traumados. Vayan a terapia, si les afecta tanto pues lo que una morra extraña que ni conocen, que en su vida han visto, ni nada, diga que son unos horrorosos. Ay pues vayan a terapia y ahí háblenlo", mencionó.

La protagonista del video aclaró que ya no odia a los regios y que no son horribles como mencionó, solamente que le 'echó crema a sus tacos' (exageró).

Regios piden que se disculpe

A pesar de la explicación que ofreció, los regios continuaron criticando a la mujer cuestionándola por usar un filtro cuando ella asegura en el video que no es fea y no lo será nunca.

Usuarios la llamaron 'traumada' por no superar a su ex regio, y otros más porque aseguran que le afectó que una regia pronunció mal 'Zapopán'.

Pero, en lo que coincidieron varios usuarios que reaccionaron a su más reciente video, fue en exigirle una disculpa a los regios.

¿Qué opinas, crees que debe disculparse?

Comentarios