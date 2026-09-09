Regio desaparece durante recorrido en moto acuática en Cozumel

Las primeras alertas de búsqueda señalan que el regio vestía ropa de playa y llevaba puesto un chaleco salvavidas al momento del incidente

La desaparición del regio Francisco Enrique Huerta Martínez en aguas del Caribe mexicano mantiene en alerta a sus familiares y autoridades, quienes participan en las labores de búsqueda para tratar de localizarlo.

Huerta se encontraba a bordo de una moto acuática en el canal marítimo entre Playa del Carmen y Cozumel, cuando la unidad habría presentado una falla que le impidió continuar con el trayecto.

Junto al regiomontano viajaba Eduardo Cecena, quien se desempeñaba como guía turístico.

Emiten ficha para localizar al regiomontano

Ante la desaparición ocurrida este domingo 6 de septiembre, la Comisión de Búsqueda del Estado de Quintana Roo emitió una ficha con las características físicas de Huerta Martínez, con el objetivo de facilitar su localización.

Entre sus principales señas particulares se encuentra una cicatriz quirúrgica visible en la parte central del abdomen, derivada de una operación de hernia.

Las primeras alertas de búsqueda señalan que el regio vestía ropa de playa y llevaba puesto un chaleco salvavidas al momento del incidente.

Moto acuática habría sufrido una falla en el motor

Según las versiones disponibles, durante el recorrido hacia Cozumel la moto acuática sufrió una avería, presuntamente relacionada con el motor, lo que habría dejado a los tripulantes varados en medio del mar.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda para determinar el paradero de Huerta y de Cecena y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición.