Regidora de García denuncia amenazas por parte de Manuel Guerra

La regidora de García, Alejandra Cruz denunció que el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos la está amenazando y lo responsabilizó de cualquier cosa que le pueda pasar físicamente.

A través de un video en Facebook, el pasado 20 de febrero Cruz dijo que estuvo en la colonia Portal del Parque atendiendo a los ciudadanos que denuncian que han sido olvidados por el municipio de García.

Señala agresiones durante encuentro con vecinos

Sin embargo, cuando estaban platicando con los vecinos ella aseguró que llegó el alcalde a donde estaba con los vecinos y de manera agresiva comenzó a amedrentarla a ella y a su gente.

“Estábamos con los vecinos y llega el alcalde a amedrentar, llegan porros a amedrentarnos a golpearnos, gritarnos y no se me hace justo porque el alcalde lo primero que hizo fue bajarse y decirme que yo no tengo nada que hacer ahí y que mi trabajo era en lo administrativo. “Y se me hace una falta de respeto que nosotros como mujeres no podamos tener esa participación y que seamos violentadas de esa manera, porque lo que queremos es alzar la voz en nombre de todos los vecinos para tener un mejor lugar”, dijo Alejandra Cruz en su video.

Antecedentes de denuncia por violencia política

En entrevista con El Horizonte, la Regidora indicó que hace un año ya había denunciado al alcalde ante las autoridades electorales por violencia política de género y que ante dicha violencia se vio orillada a salir de Morena y unirse al PRI.

Sin embargo, con este nuevo hecho violento en su contra, lo denunciará penalmente por violencia de género.

“Sí, lo denuncié ante el Instituto estatal electoral, se realizó esa fue la primera contra violencia. “Y en esta segunda fue una denuncia penal, que es la que voy a presentar en estos días, entonces este para darle pues seguimiento”, dijo la regidora en entrevista.

Afirma que recibió amenazas

Ella agregó que después de ser agredida el pasado 20 de febrero, comenzaron a llegarle audios de amenazas en su contra, en donde aseguraban que Manuel Guerra Cavazos pidió que la golpearan para asustarla.

“Me siento muy violentada, porque pues hemos sido ignoradas en realidad. principalmente en mi caso, por ser de otro color, por ser de otro partido, siempre ha habido como esa ignorancia hacia mi persona tanto con gestiones, como con las participaciones que he tenido en las sesiones de Cabildo. “He sido ignorada por parte de él y en cuanto a las denuncias que he realizado es respecto a esas amenazas que he recibido, no es la primera vez han sido varias anteriormente y no se ha detenido esas agresiones hacia mi persona”, agregó en entrevista, la regidora.

Esta no es la primera vez que Manuel Guerra Cavazos ha sido denunciado por violencia política en contra de una mujer, pues el año pasado la diputada de Morena, que también representa García, Greta Barra lo denunció ante las autoridades electorales por violentarla.