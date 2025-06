Regia vende anillo de compromiso porque novio quiere a ¡otra!

Una compartió su historia de vida, digna de un melodrama de televisión, todo con la intención de vender su anillo de compromiso en una verdadera ¡ganga!

La mujer hizo la publicación de manera anónima en Facebook, pero eso no fue impedimento para que ofreciera todos los detalles.

Mientras tanto, aprovechó el espacio para vender su anillo de compromiso debido a que su pareja le dijo que siempre no, que ya no se quería casar con ella.

¿El motivo? Porque el novio le aseguró a la mujer que ya no le 'sumaba' después de una relación de 14 años de noviazgo. Irónicamente, una semana después de romper el compromiso, el hombre comenzó una relación con otra mujer.

Por este motivo es que la protagonista de esta historia puso a la venta su anillo de compromiso.

El anillo, pieza exclusiva de una joyería ubicada en Monterrey, tiene un costo de 35 mil pesos, sin embargo, alguien se lo podría llevar por tan solo ¡15 mil pesos!

"Sé que no le puedo sacar lo mismo que costó, pero mínimo sacarle algo porque aparte me dijo que me fuera de nuestra casa, pues dejé todas mis cosas ahí y me quedé sin nada", explicó la mujer en la publicación, que rápidamente se hizo viral.

El anillo tiene un diamante rosa de 14 kilates y su precio real es de 35 mil pesos.

Además, asegura que el anillo nunca fue usado, siempre estuvo en su caja guardado, ya que por su trabajo en cocina no lo usaba para no dañarlo.





