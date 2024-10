Regia sufre accidente en columpio extremo de Real de Catorce

Una visita al Pueblo Mágico de Real de Catorce, en San Luis Potosí, casi se convierte en tragedia para una mujer que viajó desde Nuevo León.

Fue el pasado fin de semana cuando Alessia Piña viajó junto a su madre para disfrutar del paisaje y las atracciones turísticas del lugar.

Amante de la adrenalina y los retos, la mujer contrató un paquete que incluía todas las atracciones, entre ella la tirolesa.

Según el video que compartió en redes sociales, la mujer se preparaba para usar la atracción conocida como 'columpio extremo', apenas un trabajador alcanzó a colocarle el arnés, cuando cayó la plataforma en la que estaban parados.

El trabajador sufrió una aparatosa caída, mientras que la mujer quedó suspendida en el aire, gracias al arnés.

Dos empleados que se encontraban cerca ayudaron al hombre a levantarse, y otro más a la mujer.

Después de la amarga experiencia que vivió ese fin de semana, la mujer denunció la falta de protocolos y atención médica en caso de accidentes.

"A pesar de ser un lugar que se dedica a esto todos los días, no están preparados para ninguna situación de este tipo... Al lugar nunca acudieron paramédicos, ambulancia, algún doctor, nada, al contrario de eso, la atracción siguió funcionando a los minutos de haber sucedido el accidente", denunció la afectada en redes sociales.

La mujer exhibió también que los trabajadores no contaban con el equipo de seguridad puesto, y que el empleado que sufrió la caída no recibió atención médica necesaria.

Alessia tampoco recibió atención médica tras el incidente y mucho menos le reembolsaron el dinero que pagó por la atracción, solo regresó a Monterrey muy adolorida.

"Hoy no puedo ni moverme, voy en camino a Monterrey directo al hospital a revisarme porque realmente me duelen hasta los dedos de las manos", expresó.

La afectada hizo esta denuncia pública como una llamada de atención a quien corresponda para que en el lugar haya atención médica en caso de accidentes.

"Hago esta publicación única y exclusivamente para que tengan mucho cuidado y para que llegue a las manos correctas; No puede ser que un lugar de esta magnitud, que recibe miles de personas, que sus atracciones también son usadas por niños menores y en el que pagas por un buen servicio, no tenga las medidas necesarias al alcance, merece mínimo tener una ambulancia disponible para atender estas situaciones, porque hoy no pasó a mayores, pero que tal si la historia hubiera sido diferente", sentenció.

Comentarios