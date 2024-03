Regia pide camiones nocturnos para después de ir al antro

Lizbeth Hernández, una joven regiomontana, compartió en su cuenta de TikTok un video que se hizo viral al señalar la falta de opciones de tansporte público en la madrugada, para los que salen de antro.

Después de salir de un antro con sus amigos a altas horas de la madrugada, se encontró con este dilema.

En su publicación, la joven expresó su preocupación por la ausencia de camiones durante esas horas y las tarifas muy elevadas de los servicios de taxis de plataforma.

"Este video va dedicado para el Gobernador del estado de Nuevo León, uno viene saliendo de la peda, uno viene saliendo del antro durante la madrugada y no hay camiones. ¿Por qué no hay camiones? Uno como joven viene saliendo del antro y no quiere pagar un Uber porque está carísimo, entonces queremos camiones en la madrugada, por favor", solicitó Lizbeth mientras caminaba con sus amigos por la banqueta, buscando una solución para transportarse.

La joven propuso a las autoridades estatales la implementación de camiones que brinden servicios durante la madrugada, especialmente dirigidos a los jóvenes que salen de los antros alrededor de las 02:00 de la mañana, que es el horario en que cierran los bares y clubes nocturnos.

La propuesta fue respaldada por sus amigos, quienes también expresaron su deseo de contar con una alternativa de transporte accesible y segura.

Mientras algunos internautas apoyaron la propuesta, argumentando la necesidad de opciones de transporte público durante toda la noche, otros expresaron preocupaciones por la presencia de personas en estado de ebriedad en los camiones nocturnos.

Además, el conducir en estado de ebriedad también puede ocasionar accidentes y problemas con la autoridad, desde multas, cárcel y que se lleven el auto.

En su video, Lizbeth aclaró que el verdadero problema no era la tarifa alta de los servicios de taxi de plataforma, sino que aparte los conductores no aceptan las solicitudes.

Cabe destacar, que en otros lugares como la Ciudad de México sí hay más opciones de transporte público nocturno.

