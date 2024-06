Regia invita a su fiesta no boda tras descubrir infidelidad

"Eso me pasa el lunes (rompimiento con su pareja), todos mis compañeros de que dándome apoyo moral lunes, martes y miércoles, para el jueves yo digo, pues ni modo, dar vuelta a la página. Tengo 29 años, tengo un trabajo estable, me va bastante bien, no creo la verdad sufrirla tanto, no creo batallar tanto. Pues no creen que el viernes nos dan de baja a todos en el trabajo, todo el equipo de Monterrey, entonces otra vez la tuve que sufrir, por todo este rollo del engaño y aparte que ya no tenía trabajo que me estaba dando la estabilidad que me quedaba, se me fue también", destaca.