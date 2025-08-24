Regia denuncia

Una situación recurrente con la que tienen que lidiar quienes utilizan servicios privados de salud, pues abundan denuncias de cobros “mañosos”

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Alena Kharissova, una chica regia de 31 años, exhibió cómo el hospital privado Doctors Hospital Auna, sucursal San Jerónimo, le infló el cobro de sus servicios mediante triquiñuelas como dejarla una noche más pese a que ya había sido de alta, cargarle la utilización del quirófano, el cual no usó, y hasta cobrarle a precio exorbitante una caja de Pepto Bismol.

Este caso, dado a conocer en redes y luego detallado a El Horizonte en entrevista por la afectada, es, en realidad, una situación recurrente con la que tienen que lidiar quienes utilizan servicios privados de salud, pues abundan denuncias de cobros “mañosos” que aplican los hospitales de paga.

En tanto, el senador de Morena, Waldo Fernández, dijo que estas conductas hacen que los seguros de gastos médicos se encarezcan, pues al aplicar los hospitales privados cobros exagerados, las aseguradoras le cargan la mano a sus clientes con pólizas mucho más caras.

En muchos casos también, según ha denunciado el diputado federal del PRI, Jericó Abrahamo, se da la colusión que hay entre las aseguradoras y los hospitales para inflar los costos.

En este caso, la afectada dijo que su agente de MetLife sí maniobró para que las cosas salieran lo más benéfico para ella.

El caso de Alena, quien es ingeniero en materiales y se dedica a la restauración de coral marino en Quintana Roo, es emblemático de esta situación.

Su predicamento inició cuando ingresó al Doctors Hospital el pasado miércoles 13 de agosto por un malestar estomacal que le derivó en una hemorragia interna.

Tras aplicarle medicamento, el sábado pasado, a las 10:00 horas, la dieron de alta, pero salió 36 horas después, hasta el domingo a las 18:00 horas, porque supuestamente no había personal que procesara la salida por ser fin de semana.

Para salir, le pedían que pagara de deducible $38,000 pesos y, si era menos, le devolverían el dinero.

Y no lo hizo porque cuando vio la cuenta, se percató de una serie de anomalías, como por ejemplo que le cargarían la noche adicional, el uso del quirófano, cuyos costos no estaban desglosados, y en la lista de medicamentos utilizados venía que habían usado 24 unidades de Pepto Bismol para la acidez, por lo cual le cobraban $6,600 pesos.

En realidad, solo llevaron una caja y cuando reclamó, le dijeron que se referían a que la caja traía 24 tabletas y que cada tableta se la venden en $275.9 pesos.

Tras mucho discutir con los administradores, tanto a ella como a su esposo y su agente de seguros, no les cobraron el quirófano, la noche extra ni el Pepto Bismol.

“Primero me decían que sí, que iban a cobrar la noche, que me podía ir y dejar pagado de más porque aún no acababan de hacer cuentas, que dejara pagado alrededor de $30,000 pesos y tramitara el reembolso después".

“Intentaron decirme que si no pagaba extra, me cobran la noche del sábado a domingo y yo no contaba con dinero para dejarles como depósito extra que ellos querían. Les dije que no pagaría de más por las ineficiencias de sus procesos y solo pagaría lo justo cuando esté la cuenta lista".

“Que si ellos me quieren dejar una noche más, corre por cuenta de ellos, pues el problema está de su lado".

“Discutimos hasta medianoche del sábado con cajas, pero accedieron a no cobrarme la noche”, indicó.

En el mercado, una caja de ese medicamento cuesta $96 pesos, por lo que cada tableta sale, en promedio, a $4 pesos; entre este costo y el del Doctors Hospital hay más de 6000% de diferencia.

La cuenta al final para MetLife fue de $83,000 pesos y ella pagó de deducible $22,000 pesos.

“Me marcaron de México el sábado en la noche; la aseguradora me dice que nosotros no podemos aceptar esto porque están cobrando gastos de quirófano y honorarios del quirófano. Dos personas de la aseguradora me dijeron que se rechazó la primera vez por tener cargos fantasma del quirófano”, indicó la paciente.

Otra de las anomalías detectadas es que algunas de las órdenes traían firma falsificada de Alena, lo cual generó sospechas, por lo que ella cubrió el deducible hasta que todo quedó aclarado.

También, cuando esperaba su salida, le dio alergia y no la querían atender porque ya estaba dada de alta y le tenían que abrir otra cuenta.

Suben los precios hasta 10 veces

El senador de Morena, Waldo Fernández, también detalló a este medio que es un problema recurrente cuando se cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, siendo uno de los factores importantes para que un hospital privado eleve los precios hasta diez veces más.

Además, de retener a los pacientes sin importar que su padecimiento sea de grado ambulatorio, internándolos más tiempo de lo requerido con el objetivo de cobrar a las aseguradoras el tiempo extra.

“Hemos encontrado que cuando tú tienes gastos médicos mayores, los hospitales abusan con los cargos. Incluso los medicamentos controlados que en la farmacia valen, por decir algún peso, te lo venden a diez, diez veces más cuando no hay justificación para eso".

“Incluso, adrede retienen al paciente para que se quede una noche más y cobrarle una noche más de hospitalización, o si era una ambulatoria, meter la hospitalización a los gastos médicos mayores”, señaló Fernández.

El funcionario agregó que desde el Senado de la República se busca resolver esta problemática, ya que los sobrecostos están provocando una inflación en el precio de un seguro de gastos médicos mayores, viendo diferencia en costos con quien no tiene este servicio de hasta un 40 por ciento.

Un ejemplo claro, dijo Fernández, es que se realizó un parlamento abierto tanto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) como con los hospitales que se están analizando y no acudieron representantes de los nosocomios.

“Cuando no tienes gastos médicos mayores, te cobran el 40% de la verdadera cuenta que cobran cuando hay gastos médicos y eso está provocando que los gastos médicos mayores, pues, se estén inflando y generando un problema de salud".

“Hicimos un parlamento abierto con el tema de gastos médicos mayores y no fueron a la Asociación de Hospitales Privados, o que estamos analizando; estamos a punto de llegar a un acuerdo con la mesa respecto al asunto de gastos médicos y la siguiente agenda va a ser ir a los hospitales”, añadió Fernández.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por: