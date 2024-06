Regia corre a invitados de fiesta viral y es criticada

Lo que comenzó como una buena causa, con una invitación pública a una fiesta infantil, terminó en disgustos y enojos cuando los invitados fueron literalmente corridos por la organizadora del lugar.

Fue la tarde-noche de ayer sábado 22 de julio cuando en Facebook se hizo viral una publicación de una joven madre identificada como Vanessa Brillit quién hizo una invitación pública a la fiesta de cumpleaños de su hija en una quinta en Portal del Norte en Zuazua, debido a que no habián llegado sus invitados y no se quería quedar con toda la comida.

Señaló que en el lugar se presentaría un show infantil, un DJ, así como un grupo para amenizar la fiesta.

El poder de convocatoria fue inmediato, después de que la publicación se viralizara en distintos grupos de Facebook.

Las personas llegaron hasta la quinta indicada, algunos hasta llevaron regalo para la festejada que cumplía 3 años.

Todo era diversión, los asistentes disfrutaron del show de Tiempo Mágico y en un video que circula en redes, se puede apreciar que el lugar se encontraba lleno.

De pronto, la mamá organizadora tomó el micrófono y según testigos, corrió a las personas junto con sus hijos de la fiesta, ya que señaló era 'familiar'. Eso sí, sin regresarles los regalos.

Rápidamente, los 'invitados' comenzaron a publicar en Facebook que habían sido corridos por Vanessa Brillit, lo que causó sorpresa en las personas que habían seguido la publicación original.

La indignación y el enojo no se hizo esperar por parte de los usuarios, quienes arremetieron contra la mujer por haber engañado a las personas con su publicación, otros indicaron que no era la primera vez que la mujer hace algo así.

Como en otras ocasiones, los usuarios dieron con las redes sociales de Vanessa, que se vio obligada a restringirlas, también su dirección, y otras personas la señalaron de deberles tandas.

Vanessa aclara porqué pidió a la gente salir de su fiesta

El enojo de las personas hacia la joven madre, rápidamente escaló de manera violenta, al grado que algunos usuarios se metieron con su pequeña hija, por este motivo, Vanessa hizo una publicación para pedir que detuvieran los mensajes de odio contra la menor.

"El evento se salió de control, había niños aventándose a la alberca sin supervisión y el dueño de la quinta me llamó la atención. Se que nunca se tiene contenta a la gente, pero en mi publicación no pedí regalos", escribió.

Sobre los ataques a su hija señaló: "¿Meterse con los niños? Están mal. Les tolero que de vieja m... no me bajen, pero con mi hija no.

Finalmente, agradeció a las personas que asistieron y a su vez también le agradecieron.

"En verdad muchas gracias a quien asistió y dio las gracias por la invitación infinitas gracias".

Y los memes no se hicieron esperar





