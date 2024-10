Regia acusa a show infantil de golpear a su hija; lo niegan

Lo que debía ser un momento alegre por una fiesta de cumpleaños, se convirtió en una terrible experiencia en Monterrey.

Y es que una madre de familia narró la terrible experiencia que tuvo con el personal de un show infantil, en donde uno de sus integrantes presuntamente golpeó a su hija, menor de edad.

La mujer, identificada como Karen Mejía en Facebook, señaló que durante una fiesta de Halloween, un niño le quitó la cabeza a una de las botargas, y la persona dentro de esta (que era menor de edad) le soltó un puñetazo a su hija de 8 años de edad.

La mamá aclaró que su hija no le quitó la cabeza a la botarga, y después de ser golpeada comenzó a llorar asustada.

Después de la presunta agresión, la mujer le reclamó al personal del show, pero estos decidieron continuar con el evento lo que generó aún más el enojo de la mujer que terminó por desconectar el equipo de sonido.

"Claro que en ese momento fui les reclamé, me dicen es un niño no ve con la botarga! Pero no fue accidente, el niño con puño le pegó, todos vieron, mi hija obviamente asustada llorando", se lee en parte de la publicación.

La mujer señaló que interpuso una denuncia, pero no detalla si fue ante alguna autoridad o con los encargados del show.

Empresa de show infantil responde a acusaciones

Por su parte, la empresa del show infantil 'Dram Land Sow', emitió un comunicado sobre la denuncia de agresión física durante un evento infantil.

El comunicado precisa que el festejo se llevó a cabo en un parque tipo palaba en el área de Cumbres-Leones en Monterrey el 25 de octubre del año en curso.

Negó que un integrante de su equipo haya golpeado a la hija de una de las invitadas como se denunció.

Señalaron que fueron los niños, invitados a la fiesta, quienes agredieron al personaje de tratando de quitarle su disfraz.

"Los niños corrían por toda la fiesta...ocasionándole el golpe a la menor (hija de la señora Karen Mejía)", se lee en el comunicado.

Por su parte, la botarga a la que le quitaron parte del disfraz, trató de salir del circulo de niños que lo rodearon.

Personal del show trató de solucionar el problema aclarando las cosas, con personas encargadas de la fiesta, a lo que solicitaron el reembolso completo del evento efectuado.

Sobre las críticas de algunas personas de tener a un menor de edad trabajando, estos aclararon que el niño tiene el permiso de sus padres y han colaborado con el menor durante años.

El personaje que portaba el menor, es un disfraz- personaje (Oogie Boogie) cubierto de esponja, por lo que indicaron que un golpe con este tipo de disfraz es insólito.

Personal del show infantil reiteró su disposición para llegar al mejor acuerdo con la Sra. Karen Mejía, a quien también le solicitaron observar el video de lo sucedido para desmentir las acusaciones que afecta su medio de trabajo.





