Regia acusa a maquillista de no cumplir contrato en su boda

Karla Obregón narró la mala experiencia que vivió con un maquillista profesional quien le hizo un maquillaje que no le gustó y además el peinado se le cayó

Para una novia el día de su boda debería ser el momento más feliz de su vida, sin embargo, una mujer pasó un momento desagradable con el maquillista que contrató y narró su amarga experiencia en redes sociales.

Se trata de Karla Obregón, quien se casó este 29 de marzo del año en curso y aunque tuvo un evento de ensueño, no fue así su paso con el maquillista que contrató, mismo que se encargaría del peinado.

Planificando con tiempo su boda, la joven contrató desde hace un año los servicios de Luis Ángel Garay con un costo de 3,500 pesos. El día de la liquidación, Karla asegura que Luis le comentó que quedaría pendiente el día de prueba como viene en su contrato. Sin embargo, cuando solicitó este servicio es que comenzaron los problemas.

En el paquete se señala "prueba/día del evento", a lo que Luis Ángel le explica en una conversación que es "opcional".

El maquillista le señaló que la prueba era un servicio aparte del paquete que había contratado y tenía un costo de 1700 pesos más Uber. En ese momento Karla, prefirió guardar silencio debido a que ya había liquidado y estaba confiada en el día de su evento, para su sorpresa "nada salió como esperaba".

La joven exhibió que el maquillista se retrasó una hora y media presuntamente por razones personales, esto causó que la novia moviera su itinerario, llegando tarde a otros compromisos como la sesión de fotos.

"El maquillaje no fue nada que ver a lo que le solicité (problema que pudimos evitar el día de la prueba). Al momento de ponerme el vestido se me empezó a caer el peinado y yo seguía en mi casa aún ni salía a mi sesión de fotos, fui a mi sesión y acabando ya no traía nada de peinado", relató la joven.

Era el momento más importante de su vida y no tenía tiempo para agüitarse, así que recurrió a su cuñada, quien en tan solo 20 minutos le arregló el peinado y Karla se desmaquilló para luego volver a maquillarse.

La joven expresó que se molestó porque el maquillista publicó una foto de ella en sus redes sociales, la cual asegura "está súper photoshopeada".

Por tal motivo y por el presunto incumplimiento de contrato es que decidió compartir su experiencia en redes sociales

"Subo esto en primera porque se me hizo injusto que él decía que los dos nos protegíamos con el contrato que en primera él no cumplió, en segunda por su incumplimiento de horario y moverme todo y en tercera por no hacerme lo que yo solicité, tuve que maquillarme yo en el camino porque ni siquiera los colores combinaban", señaló.

La joven compartió fotografías de cómo fue maquillada por el profesional, y como terminó maquillándose ella.

Después del 'trago amargo', Karla finalmente pudo disfrutar de su boda y ahora está tomando con humor su "momento viral"

Después de que la historia de Karla Obregón se hizo viral, el presunto maquillista le envió un mensaje en el que menciona que en ningún momento le pidió un maquillaje. Además, le aseguró que se encontraba interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público por "violación de la privacidad" en el Code de Apodaca.

Comentarios