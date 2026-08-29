Refuerzan vigilancia en zona centro por compras escolares

Desde este viernes, elementos de la corporación intensificaron la vigilancia en las principales zonas comerciales del primer cuadro de la ciudad

Ante el incremento de personas que acudirán este fin de semana al Centro de Monterrey para realizar compras de útiles escolares, la Policía de Monterrey implementará un operativo especial para prevenir robos a personas y negocios.

Desde este viernes, elementos de la corporación intensificaron la vigilancia en las principales zonas comerciales del primer cuadro de la ciudad, con la participación de grupos operativos y personal de Policía de Proximidad.

Entre las recomendaciones de las autoridades se encuentra evitar mostrar grandes cantidades de dinero al momento de realizar las compras, llevar únicamente el efectivo necesario o utilizar tarjetas bancarias y extremar precauciones al utilizar cajeros automáticos, sin aceptar ayuda de personas desconocidas.

También se pide mantener bolsos y carteras bajo vigilancia, no dejar objetos de valor dentro de los vehículos y prestar especial atención a los menores de edad para evitar que se extravíen entre las zonas comerciales.

La Policía de Monterrey exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación o persona sospechosa a los números 911 y 072, con el objetivo de atender oportunamente cualquier emergencia.