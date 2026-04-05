Refuerzan vigilancia en Santiago por vacaciones de Semana Santa

El alcalde hizo un llamado a la población a respetar la veda de fuego vigente, con el objetivo de reducir riesgos de incendios forestales en la zona

Autoridades del municipio de Santiago, Nuevo León, reforzaron las acciones de prevención durante el periodo vacacional como parte del Operativo Semana Santa Segura 2026, con la instalación de filtros de seguridad en puntos estratégicos de acceso a la sierra.

Supervisan filtro de seguridad en carretera a Laguna de Sánchez

El presidente municipal, David de la Peña Marroquín, encabezó un recorrido de supervisión en el filtro ubicado en la Carretera a Laguna de Sánchez, a la altura del paraje conocido como La Nogalera, donde se brinda información preventiva a los visitantes.

En el lugar, personal de distintas corporaciones distribuye recomendaciones relacionadas con seguridad vial, protección civil y cuidado ambiental, especialmente ante la alta afluencia de turistas hacia la Sierra de Santiago.

Llaman a respetar veda de fuego en la sierra

Durante la supervisión, el alcalde hizo un llamado a la población a respetar la veda de fuego vigente, con el objetivo de reducir riesgos de incendios forestales en la zona.

“Estamos aquí en el filtro de La Nogalera, donde estamos entregando información de Conafor, Protección Civil y Seguridad para informarles sobre la veda de fuego y la prohibición de fogatas”, señaló.

Las autoridades recordaron que no está permitido encender fogatas ni ingresar con leña o carbón, debido a las condiciones de riesgo en la sierra durante esta temporada.

Recomendaciones para automovilistas y visitantes

Además de las medidas ambientales, también se emiten recomendaciones para quienes transitan por la carretera de montaña, en particular sobre el uso adecuado del vehículo en descensos.

Se exhorta a los conductores a utilizar el freno de motor al bajar de la sierra, con el fin de evitar accidentes y reducir el desgaste del sistema de frenado.

Refuerzan vigilancia en puntos turísticos

El municipio informó que todos los puntos turísticos, religiosos y de alta concentración cuentan con presencia de elementos de Seguridad, Protección Civil y Auxilio Vial, quienes brindan atención y apoyo a los paseantes.

Estas acciones forman parte del operativo integral implementado durante el periodo vacacional, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de habitantes como de visitantes en el municipio.

Las autoridades indicaron que mantendrán la vigilancia y los recorridos durante toda la Semana Santa para prevenir incidentes y atender cualquier situación de riesgo.