Refuerzan vigilancia en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Los refuerzos incluyen soldados, integrantes de la Guardia Nacional, equipo aéreo, sistemas antidrones, tecnología especializada y unidades caninas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció el arribo de más elementos federales para reforzar la seguridad en la entidad, como parte de la estrategia rumbo al verano y la próxima Copa Mundial de la FIFA.

“A partir de ya empiezan a llegar los elementos que nos prometió el Gobierno Federal: más soldados, Guardia Nacional, equipo aéreo, antidrones, tecnología y caninos”, informó el mandatario estatal.

El gobernador explicó que este refuerzo permitirá blindar la entidad ante la llegada de visitantes y eventos internacionales, destacando que ya se encuentran en cuenta regresiva para el Mundial.

Asimismo, resaltó que estas acciones se suman a los resultados positivos en materia de seguridad, al señalar que abril de 2026 fue el mes con menor incidencia de delitos de alto impacto en los últimos 15 años.

“Quiero decirle al pueblo de Nuevo León que deben sentirse orgullosos… este mes de abril que recién cerramos es el mejor mes desde 2011”, expresó.

García Sepúlveda atribuyó estos avances al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, así como al fortalecimiento en equipamiento, inteligencia y personal.

Finalmente, aseguró que la meta es mantener la tendencia a la baja en los delitos. “Eso nos obliga a que mayo sea aún mejor que abril y que tengamos un verano muy seguro en Nuevo León”, concluyó.