Refuerzan vigilancia en Monterrey por el Buen Fin 2026

Con 350 elementos y apoyo de 7 mil cámaras, el municipio de Monterrey refuerza la seguridad en zonas comerciales durante el Buen Fin

Con la participación de 350 elementos de seguridad, el municipio de Monterrey puso en marcha un operativo especial de vigilancia por el Buen Fin 2026, que se mantendrá hasta el próximo 17 de noviembre.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades reforzarán la presencia policiaca en el primer cuadro de la ciudad, centros comerciales, principales avenidas y la Central de Autobuses, ante el incremento de visitantes y compradores durante estos días.

El comisario general de la corporación, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que el dispositivo contará con elementos de Policía, Tránsito, Cadetes, Guardia Auxiliar y Protección Civil Municipal.

Además, se apoyarán en la infraestructura tecnológica del C4, que incluye 7 mil cámaras de videovigilancia, drones de la División Águilas, el C2 del Barrio Antiguo y 590 chats vecinales.

La vigilancia abarcará el primer cuadro de Monterrey, entre las avenidas Constitución y Colón, así como Pino Suárez y Zaragoza. También habrá presencia en zonas comerciales de avenidas como Gonzalitos, Garza Sada, Lincoln, Revolución y Paseo de los Leones.

Como parte del operativo, la Dirección de Tránsito implementará acciones para agilizar la circulación y proteger a los peatones en las zonas de mayor afluencia.

Emiten recomendaciones de seguridad

En negocios:

Evitar mostrar todo el dinero al momento de realizar las compras

Acudir acompañado de un familiar o persona de confianza

Mantener bajo supervisión a los menores de edad y llevarlos siempre de la mano

En la calle

En el caso de las mujeres, llevar la bolsa pegada al brazo

En el caso de los hombres, portar la cartera en la bolsa delantera del pantalón

Evitar entablar conversaciones con personas desconocidas, incluso para solicitar información sobre algún lugar

En cajeros automáticos:

No solicitar ayuda a personas desconocidas

Utilizar cajeros automáticos que cuenten con buena iluminación

Mantenerse alerta al salir de los cajeros y prestar atención a la presencia de personas sospechosas

En transporte público

Evitar llevar objetos de valor a la vista

Evitar utilizar el teléfono celular durante periodos prolongados, pues la oportunidad puede ser aprovechada por los delincuentes

No llevar computadoras portátiles o tabletas a la vista

Para reportar cualquier situación sospechosa, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 072.