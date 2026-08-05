Refuerzan vigilancia en la Carretera Nacional con operativos

Las corporaciones informaron que esta estrategia se implementa de manera coordinada debido a que el recorrido comprende zonas bajo la responsabilidad de ambos

Con el propósito de prevenir accidentes y fomentar una conducción responsable, autoridades municipales de Santiago y elementos de la Guardia Nacional iniciaron una serie de operativos carrusel sobre la Carretera Nacional, donde las patrullas regulan la velocidad del tránsito para que los automovilistas respeten los límites establecidos.

El primer despliegue se llevó a cabo en el tramo comprendido entre las comunidades de La Plazuela y El Barro, cubriendo ambos sentidos de circulación con la participación de patrullas de la Policía de Santiago y de la Guardia Nacional.

Las corporaciones informaron que esta estrategia se implementa de manera coordinada debido a que el recorrido comprende zonas bajo la responsabilidad de ambas autoridades, lo que permite reforzar la vigilancia en uno de los corredores carreteros con mayor afluencia vehicular.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de acciones se mantendrá de forma permanente como parte del fortalecimiento de la presencia policial en la Carretera Nacional y de las medidas para reducir conductas de riesgo al volante.

Los operativos Carrusel complementan otras estrategias de prevención que ya se aplican en el municipio, entre ellas los filtros de supervisión y los operativos con radar, enfocados en promover el cumplimiento del reglamento de tránsito y mejorar la seguridad de quienes utilizan esta vía.