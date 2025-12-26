Refuerzan vigilancia en carreteras de NL con Operativo Carrusel

Estas acciones buscan reducir el índice de accidentes y brindar auxilio inmediato a los automovilistas que lo requieran.

Con el objetivo de garantizar un viaje seguro para los miles de viajeros en esta temporada vacacional, Protección Civil de Nuevo León informó que mantiene activo un despliegue especial de unidades a través del Operativo Carrusel Carreteras.



Elementos de la corporación realizan recorridos de cobertura preventiva y mantienen una presencia permanente en las principales arterias viales que conectan al estado.



Estas acciones buscan reducir el índice de accidentes y brindar auxilio inmediato a los automovilistas que lo requieran.

Ante el incremento del flujo vehicular, la Dirección de Protección Civil emitió un listado de medidas preventivas esenciales para quienes transitan por carretera en estas fechas:

Revisar las condiciones generales del vehículo (frenos, llantas, niveles) antes de salir.

Evitar por completo el uso del celular al volante y trazar la ruta con antelación y evitar manejar si se siente cansancio o fatiga.

Atender los límites de velocidad y toda la señalización de tránsito y el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes y no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Además, consultar el pronóstico meteorológico para anticipar condiciones de lluvia o neblina.



Las autoridades recordaron que el personal de Protección Civil Nuevo León permanecerá en alerta constante durante toda la jornada, reiterando el llamado a la prudencia para que el retorno a casa sea seguro para todas las familias.