Refuerzan vigilancia en carreteras con Protección Civil

El Centro de Operaciones de Emergencia se mantendrá en monitoreo permanente de las carreteras en colaboración con la Guardia Nacional

Protección Civil Nuevo León detalló que su personal participará en el despliegue carretero durante la época decembrina.

A través de un video, el director Erik Cavazos Cavazos detalló que el operativo contará con presencia en las siguientes carreteras:

Monterrey-Saltillo (Libre):

Autopista Monterrey

Monterrey-Reynosa (Cuota)

Monterrey-Reynosa (Libre)

Monterrey-Laredo (Cuota)

Monterrey-Laredo (Libre)

Carretera Colombia

Carretera Monclova

Carretera Nacional Monterrey

Carretera Linares a San Roberto

Carretera 57

Carretera Miguel Alemán

Recomendaciones para viajes en carretera

Además, emitieron las siguientes sugerencias para aquellos que planeen viajar durante esta temporada vacacional:

Revisa tu vehículo antes de salir.

Planea tu ruta y evita manejar cansado.

Respeta límites de velocidad y señales.

Usa siempre el cinturón de seguridad.

No manejes bajo los efectos del alcohol.

Consulta el pronóstico meteorológico.

Ante emergencias, llama al 9-1-1

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene monitoreo permanente de las carreteras y se informara de cualquier cierre o situación de relevancia trabajando en conjunto con Guardia Nacional.