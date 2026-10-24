Refuerzan vigilancia en carreteras con 'paraderos seguros'

Los llamados 'paraderos seguros' funcionan en horarios de mayor tránsito para brindar auxilio, atención de emergencias y respaldo a los viajeros.

Con presencia de Fuerza Civil en puntos estratégicos de distintas carreteras de Nuevo León, la Secretaría de Seguridad estatal refuerza la vigilancia para brindar apoyo a los viajeros y atender emergencias durante sus recorridos.

Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad del Estado, informó que la División Caminos mantiene una estrategia de vigilancia mediante los denominados paraderos seguros, ubicados en establecimientos y puntos de descanso sobre las principales rutas de la entidad.

Entre los sitios mencionados se encuentran el restaurante García, en Ciénega de Flores; el restaurante El Rancho, en Vallecillo; un establecimiento 7-Eleven y una gasolinera Petro Seven en García; así como Los Ahijados, en Los Herreras.

También se contemplan puntos sobre las autopistas Monterrey-Laredo y Monterrey-Reynosa, además de ubicaciones en San Pedro y Galeana, sobre la carretera 57, rumbo a Matehuala.

“En estos puntos hay presencia permanente de Fuerza Civil durante las horas de mayor tránsito, donde realizamos los circuitos de vigilancia y estamos dispuestos a apoyar a la población en cualquier situación que requiera alguna emergencia o algún servicio o auxilio vial”, explicó.

El funcionario invitó a los automovilistas a identificar estos lugares antes de emprender sus viajes y señaló que la información será difundida a través de medios oficiales para facilitar su ubicación.

Asimismo, recomendó compartir la ruta con familiares o personas de confianza, establecer lugares de descanso, mantener el teléfono celular cargado y con datos disponibles, además de reportar cualquier emergencia al 911. ​