Refuerzan vacunación en NL: aplican más de 1.5 millones dosis

Durante la presente temporada invernal, en Nuevo León se han aplicado más de un millón 503 mil vacunas contra Influenza, COVID-19 y Neumococo, como parte de las acciones para reducir contagios y complicaciones por enfermedades respiratorias.

Desde el arranque de la campaña, el pasado 13 de octubre, se han administrado más de un millón 177,000 dosis contra Influenza, poco más de 212,000 contra COVID-19 y 114,000 vacunas contra Neumococo, principalmente en centros de salud, hospitales y módulos especiales.

Las autoridades de salud destacaron que la vacunación es clave para prevenir cuadros graves, sobre todo durante los meses de bajas temperaturas, por lo que reiteraron el llamado a la población a protegerse, en especial a quienes planean viajar durante este periodo vacacional.

En lo que va de la temporada invernal, en el estado se han contabilizado 68 casos de Influenza, 20 de COVID-19 y 177 de otros virus respiratorios, sin que hasta el momento se reporten defunciones asociadas a estas enfermedades.

Aunque la vacunación está dirigida principalmente a menores, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, se invita a la población en general a acudir y aplicarse la dosis correspondiente para reducir riesgos durante el invierno.