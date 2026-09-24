Refuerzan servicios en 51 centros comunitarios de Nuevo León

Estos centros facilitan el acceso a información sobre programas y apoyos sociales proporcionados por el Gobierno estatal

Nuevo León cuenta actualmente con una red de 51 Centros Comunitarios que acercan servicios, capacitación y oportunidades de desarrollo a familias de diferentes sectores del estado.

Los espacios son operados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, con la participación de otras dependencias estatales, y ofrecen actividades educativas, culturales, deportivas y de capacitación para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Fortalecerán infraestructura y servicios comunitarios

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, señaló que la administración estatal trabaja para fortalecer los Centros Comunitarios mediante infraestructura y servicios que permitan ampliar las oportunidades disponibles para la población.

“Estamos fortaleciendo a las comunidades con espacios que les permitan acceder a oportunidades de desarrollo y con infraestructura de primer nivel”, expresó.

Además de las actividades formativas y recreativas, estos centros facilitan el acceso a información sobre programas y apoyos sociales proporcionados por el Gobierno estatal.

Centros Comunitarios atienden a personas de todas las edades

Flores Serna destacó que en estos espacios las familias pueden encontrar herramientas para desarrollar sus capacidades y acceder a servicios orientados a su formación y bienestar.

“Los espacios comunitarios son fundamentales para fortalecer el tejido social, porque aquí las niñas, niños, jóvenes y adultos encuentran herramientas para aprender, desarrollar sus capacidades y construir un mejor futuro”, afirmó.}

Con información de Mariso Gómez....