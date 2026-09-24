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Refuerzan servicios en 51 centros comunitarios de Nuevo León

Por: INFO 7

23 Septiembre 2026, 19:50

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Estos centros facilitan el acceso a información sobre programas y apoyos sociales proporcionados por el Gobierno estatal

Refuerzan servicios en 51 centros comunitarios de Nuevo León

Nuevo León cuenta actualmente con una red de 51 Centros Comunitarios que acercan servicios, capacitación y oportunidades de desarrollo a familias de diferentes sectores del estado.

Los espacios son operados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, con la participación de otras dependencias estatales, y ofrecen actividades educativas, culturales, deportivas y de capacitación para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Fortalecerán infraestructura y servicios comunitarios

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, señaló que la administración estatal trabaja para fortalecer los Centros Comunitarios mediante infraestructura y servicios que permitan ampliar las oportunidades disponibles para la población.

“Estamos fortaleciendo a las comunidades con espacios que les permitan acceder a oportunidades de desarrollo y con infraestructura de primer nivel”, expresó.

Además de las actividades formativas y recreativas, estos centros facilitan el acceso a información sobre programas y apoyos sociales proporcionados por el Gobierno estatal.

Centros Comunitarios atienden a personas de todas las edades

Flores Serna destacó que en estos espacios las familias pueden encontrar herramientas para desarrollar sus capacidades y acceder a servicios orientados a su formación y bienestar.

“Los espacios comunitarios son fundamentales para fortalecer el tejido social, porque aquí las niñas, niños, jóvenes y adultos encuentran herramientas para aprender, desarrollar sus capacidades y construir un mejor futuro”, afirmó.}

Con información de Mariso Gómez....

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