Refuerzan servicios de atención a mujeres en temporada decembrina

Centros Violeta ubicados en el Hospital Metropolitano y en el Hospital Materno Infantil brindarán atención continúa 24/7 para quienes la requieran

Como parte de los trabajos en época decembrina, el Gobierno del Estado ha reforzado los servicios de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, manteniendo activos los números 911 para emergencias y 070 para asesoría, orientación y canalización, además de la atención presencial las 24 horas del día.

La Secretaría de las Mujeres informó que los Centros Violeta ubicados en el Hospital Metropolitano y en el Hospital Materno Infantil continuarán operando 24/7, brindando atención psicológica, legal, de orientación y gestoría social.

Asimismo, se invitó a la ciudadanía a utilizar y difundir la línea 070 de contención a masculinidades, un servicio especializado para hombres en crisis enfocado en la atención emocional, la prevención de conductas violentas y la promoción de relaciones igualitarias.

Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso con la protección de los derechos y el bienestar de mujeres, adolescentes y niñas en Nuevo León.