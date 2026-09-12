Refuerzan seguridad PCNL para el Clásico Regio

Protección Civil desplegará 90 elementos, ambulancias, bomberos y unidades operativas para reforzar la seguridad durante el Clásico Regio este sábado

Un operativo especial de prevención y seguridad será implementado este sábado 12 de septiembre en el Estadio BBVA, con motivo del Clásico Regio entre Rayados y Tigres.

Protección Civil de Nuevo León desplegará 90 elementos, seis ambulancias, cuatro máquinas de bomberos, 22 unidades operativas y un puesto de mando móvil, como parte de las acciones para atender cualquier emergencia antes, durante y después del partido.

En el dispositivo participarán Protección Civil Nuevo León, CRUM, Cruz Roja, Bomberos Nuevo León, Bomberos Guadalupe y unidades municipales de Protección Civil de Guadalupe, Allende, Apodaca, García, Montemorelos, Hidalgo, Juárez, San Nicolás, San Pedro, Monterrey, Santa Catarina, El Carmen, Salinas Victoria, Santiago, Cadereyta, Linares y General Terán.

Las autoridades exhortaron a los aficionados a llegar con anticipación, utilizar únicamente los accesos establecidos, mantenerse hidratados e identificar las rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión.

También pidieron mantener una actitud de respeto, evitar confrontaciones y, en caso de consumir bebidas alcohólicas, no conducir.

El director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, señaló que la coordinación entre las instituciones permitirá reforzar la prevención, vigilancia y atención durante el encuentro.

También llamó a la ciudadanía a disfrutar el Clásico en paz y en familia.

El pronóstico contempla cielo parcialmente despejado, ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de tormenta eléctrica.

Protección Civil mantendrá un monitoreo permanente desde su Centro de Operaciones de Emergencia.

Ante cualquier situación, los asistentes podrán solicitar apoyo al personal operativo o comunicarse al 911.