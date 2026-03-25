Refuerzan seguridad para la llegada de Sheinbaum a Nuevo León

La visita es parte de una agenda enfocada en fortalecer el diálogo con industriales y abordar temas como inversión, nearshoring y crecimiento económico regional

Como parte de las medidas ante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Nuevo León, este martes se observó la instalación de vallas metálicas en el exterior de Cintermex, recinto que albergará un encuentro clave con el sector industrial.

El lugar será sede de la 82 Asamblea Anual de Caintra Nuevo León, en un evento que se celebrará mañana miércoles 25 de marzo y reunirá a integrantes de la clase política local y a nivel federal.

A su vez, se espera la asistencia de más de 3,500 socios de Caintra.

Se prevé que la presidenta arribe alrededor de las 12:00 horas al recinto, cuando encabezará la toma de protesta de un nuevo periodo de Jorge Santos Reyna al frente del organismo.

La delimitación de accesos forma parte del protocolo para garantizar el desarrollo ordenado de la reunión, considerada estratégica para la relación entre el gobierno y la industria en una de las entidades más relevantes para la economía nacional.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo publicado por El Horizonte el pasado 9 de marzo, la visita de Sheinbaum a Nuevo León estaba prevista como parte de una agenda enfocada en fortalecer el diálogo con industriales y abordar temas clave como inversión, nearshoring y crecimiento económico regional.

En ese contexto, la asamblea de Caintra no solo marca un relevo en su dirigencia, sino que también se perfila como un espacio de coordinación entre autoridades y empresarios para impulsar proyectos que incidan en la competitividad y desarrollo financiero del estado.

Sumado a ello, a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia magistral a cargo del periodista argentino, Andrés Oppenheimer, con el tema, “El mundo en redefinición".