Refuerzan seguridad en panteones de Santa Catarina

Cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos ejecutaron labores de deshierbe, desmalezado y aplicación de pintura en las áreas comunes

Ante la próxima afluencia de visitantes con motivo de las festividades del Día de Muertos, el Gobierno de Santa Catarina implementó un despliegue integral de seguridad, limpieza, fumigación y mantenimiento en los panteones municipales, con el objetivo de garantizar espacios ordenados y prevenir incidentes.

Por instrucciones del Alcalde Jesús Nava Rivera, diversas dependencias operativas intervinieron en una primera etapa los cementerios Santa Catalina, San Juan y Sierra Alta de la Huasteca, este último localizado en la comunidad de Canoas. Las acciones buscan ofrecer condiciones dignas para las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.

“Sabemos lo importante y especial que es esta fecha para las familias de Santa Catarina, por eso estamos preparando los panteones municipales para recibirlos en un ambiente limpio, ordenado y seguro durante el Día de Muertos”, señaló.

Prevención de riesgos y combate al dengue

El operativo especial abarca tanto la seguridad física de los asistentes como la prevención en materia de salud pública, mediante la participación de brigadas especializadas:

Inspección de tumbas: Elementos del grupo de rescate Jaguares (Protección Civil municipal) realizaron recorridos detallados en los camposantos para identificar fosas abiertas o estructuras dañadas, procediendo al acordonamiento de las zonas de riesgo para evitar caídas o accidentes.

Elementos del grupo de rescate Jaguares (Protección Civil municipal) realizaron recorridos detallados en los camposantos para identificar fosas abiertas o estructuras dañadas, procediendo al acordonamiento de las zonas de riesgo para evitar caídas o accidentes. Fumigación contra vectores: Personal de la Secretaría de Salud llevó a cabo la aplicación de insecticidas en el interior de los inmuebles. Esta medida busca eliminar criaderos de mosquitos y contener la propagación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Personal de la Secretaría de Salud llevó a cabo la aplicación de insecticidas en el interior de los inmuebles. Esta medida busca eliminar criaderos de mosquitos y contener la propagación de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Vigilancia vial y patrimonial: En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, se diseñó un esquema de patrullaje y ordenamiento vial en los accesos a los cementerios para proteger a los peatones durante los días de mayor asistencia.

Mejoras en la imagen urbana

De manera complementaria, cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos ejecutaron labores de deshierbe, desmalezado y aplicación de pintura en las áreas comunes de los recintos.

Para mejorar la imagen visual de los panteones durante la celebración, los trabajadores municipales colocaron macetas ornamentales en los pasillos principales, concluyendo así las adecuaciones previas a la jornada conmemorativa.