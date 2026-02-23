Refuerzan seguridad en Monterrey con vigilancia

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un operativo coordinado para reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la población

Como parte de una estrategia acordada en la mesa de seguridad entre autoridades de los tres niveles de gobierno, corporaciones policiacas reforzaron la vigilancia en distintos puntos de Monterrey y su zona metropolitana para prevenir la comisión de delitos.

La Policía de Monterrey informó que se instalaron filtros de supervisión y revisión en diversos sectores de la ciudad, donde los oficiales realizan inspecciones aleatorias a vehículos y personas con el objetivo de mantener la seguridad.

Uno de los puntos donde se incrementó la presencia policial es la Central de Autobuses de Monterrey, donde elementos de seguridad reforzaron los recorridos tanto al interior como en el exterior del inmueble, en coordinación con autoridades de la terminal.

Además, se desplegó vigilancia sobre la Carretera Nacional Nuevo León, a la altura de la avenida Los Olivos, donde unidades de Fuerza Civil Nuevo León y del municipio de Santiago Nuevo León mantienen recorridos preventivos y puntos de observación.

Autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un operativo coordinado para reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la población, mediante la presencia policial en zonas consideradas estratégicas.