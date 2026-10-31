Refuerzan seguridad en carreteras y panteones por celebraciones

El despliegue carretero comienza este viernes, en colaboración con Guardia Nacional y la División Caminos, con acompañamiento a quienes viajen hacia la frontera

Con motivo del fin de semana largo y las celebraciones por el Día de Muertos, autoridades de seguridad de Nuevo León implementarán operativos de vigilancia en las principales carreteras del estado y en coordinación con corporaciones municipales para brindar apoyo a los automovilistas y visitantes de los panteones.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, informó que el despliegue carretero comenzará desde el viernes, en colaboración con la Guardia Nacional y la División Caminos, con acompañamiento a quienes viajen hacia la frontera con Estados Unidos, por Colombia, o a los límites con entidades vecinas.

“Estaremos iniciando desde el viernes lo que llamamos el acompañamiento a todos los automovilistas que transiten por las principales carreteras de Nuevo León, acompañándolos a los límites con Estados Unidos por la frontera Colombia o bien a los límites con estados vecinos”, señaló.

Agregó que mantendrán presencia permanente en los puntos seguros y continuarán con el protocolo de paraderos seguros, además de permanecer atentos a las condiciones meteorológicas.

En cuanto a las actividades por el Día de Muertos, indicó que Fuerza Civil trabajará junto con distintas autoridades para coordinar los apoyos y mantener la vigilancia durante las celebraciones.

“Adicionalmente con las corporaciones municipales, nos estaremos atentos a las actividades que tengan que ver con la celebración del día de Muertos y pues bueno, Fuerza civil en coordinación con las autoridades municipales y federales, estaremos para coordinar cualquier apoyo”, comentó.