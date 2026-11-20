Las acciones incluyen recorridos preventivos y reparaciones provisionales en la infraestructura dañada junto a la carretera a Nuevo Laredo.

Luego del accidente aéreo registrado sobre la carretera a Nuevo Laredo, el Aeropuerto Internacional del Norte reforzó las medidas de seguridad en sus inmediaciones, con un incremento en los rondines de vigilancia y trabajos para reparar temporalmente los daños ocasionados por el impacto.

A un día del desplome de la avioneta, personal del aeropuerto volvió a resguardar la zona afectada, mientras se mantienen recorridos preventivos para vigilar el perímetro y evitar nuevos incidentes.

Reparaciones provisionales y resguardo perimetral en la carretera a Nuevo Laredo

Además, se realizaron trabajos de reparación provisional en la infraestructura que resultó dañada durante el accidente, en el que la aeronave terminó fuera de las instalaciones aeroportuarias, a un costado de la importante vía de comunicación.

Las acciones buscan mantener bajo resguardo el área y atender las afectaciones materiales que dejó el percance, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas que provocaron la caída de la aeronave.