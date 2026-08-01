Refuerzan Santa Bus rutas gratuitas por regreso a clases

El Gobierno de Santa Catarina fortaleció el servicio gratuito del Santa Bus Estudiantil para apoyar a jóvenes de preparatoria y universidad

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Con el regreso a clases en preparatorias y universidades, el Gobierno de Santa Catarina reforzó la operación del Santa Bus Estudiantil, un sistema de transporte gratuito dirigido a jóvenes del municipio que se trasladan diariamente a sus centros de estudio.

El alcalde Jesús Nava Rivera informó que el programa beneficia a alrededor de 2 mil 500 estudiantes cada día, al ofrecer una alternativa de movilidad sin costo, segura y cómoda para acudir a sus actividades académicas.

"Con el inicio de clases de la Universidad Autónoma de Nuevo León, regresa el Santa Bus para que nuestros jóvenes puedan ir y regresar a sus clases de forma gratuita y segura, así como también las unidades brindan servicio a alumnos de campus que hay en Santa Catarina, como Conalep, UVNE y la Universidad Tecnológica”, expresó Nava Rivera.

Siete rutas conectan con campus universitarios

El servicio cuenta con siete rutas destinadas principalmente a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con horarios de operación de 6:00 a 9:00 horas, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Las rutas disponibles son Viñedos–Prepa 2, Viñedos–Campus Medicina y Ciudad Universitaria, Monumento La Puerta–Campus Medicina y Ciudad Universitaria, Monumento La Puerta–Mederos, Perimetral Norte–Campus Medicina y Ciudad Universitaria, Perimetral Norte–Prepa 2 y Perimetral Sur–Mederos.

Además de la UANL, las unidades también brindan servicio a estudiantes de instituciones ubicadas en Santa Catarina, como Conalep, la Universidad Valle de México del Noreste (UVNE) y la Universidad Tecnológica.

Jesús Nava Rivera señaló que el objetivo del programa es reducir los gastos de transporte de las familias del municipio y facilitar que las y los jóvenes puedan continuar con sus estudios mediante un servicio confiable y accesible.

El alcalde destacó que el Santa Bus Estudiantil forma parte de las acciones para fortalecer la movilidad en Santa Catarina, al ofrecer una opción de transporte de calidad que conecta distintos sectores del municipio con los principales planteles educativos.